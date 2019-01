Rednic a anuntat pretul ca Dinamo sa devina CAMPIOANA in Romania! De cati bani are nevoie

Rednic a facut bugetul de titlu pentru Dinamo.

Clubul n-ar avea nevoie de mai mult de 8 milioane de euri pentru a termina in fata rivalelor din Liga 1. Rednic e gata sa promita asta. Nu garanteaza insa si succesul in Europa decat in cazul unor investitii mai mari.

"Cu 7-8 milioane de euro as fi campion in Romania. Totusi, nu stiu daca echipa ar face fata si in Europa. Trecem din ce in ce mia grue de preliminarii. Bogatii, greii, isi vad interesele lor. In grupele Champions League noi mai putem ajunge doar cu noroc, sa prindem la un moment dat o formatie bolnava si sa profitam. In Europa League e mai usor, sunt mai multe posibilitati, participa mai multe cluburi si nivelul e mai scazut", a spus Rednic pentru GSP.