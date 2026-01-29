Gigi Becali încasează lovitură după lovitură în războiul juridic dintre FCSB și CSA Steaua București. Cea mai recentă dintre ele constă în motivarea deciziei ÎCCJ în procesul pentru palmares.

O nouă lovitură pentru Gigi Becali în războiul cu Steaua

Motivarea reprezintă bomboana de pe coliva FCSB în privința palmaresului disputat cu gruparea „militară”. După încheierea de facto a disputei pentru istoria Stelei, reprezentată de motivare, reluarea procesului pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro, pretins de Steaua prin juristul Florin Talpan, va fi accelerată.

FCSB a eșuat în justiție și în tentativa de a anula mărcile Stelei, iar perspectivele sunt din ce în ce mai sumbre pentru Gigi Becali înainte de momentul adevărului: procesul de 37 de milioane de euro pentru prejudiciul pretins de Steaua!

Fragmente din motivarea deciziei ÎCCJ

„În egală măsură, s-a ținut seama că în ciclul procesul anterior au fost dezbătute și respinse apărările FCSB (reiterate însă în recursul pendinte) prin care s-a susținut că dreptul la palmares este unic, ori că este un drept absolut, indisolubil legat de clubul sportiv, sau că este un element al fondului de comerț transferat ori că este supus unui raport de accesorialitate, de natura celui pretins de pârât.

Este corect considerentul primei instanțe, rămas definitiv pentru perioada 1947-1998 că palmaresul nu este un accesoriu al echipei de fotbal, deoarece echipa reprezintă grupul de sportivi care participă la competiții împreună. Palmaresul nu este un accesoriu drepturilor federative asupra jucătorilor pentru că indiferent de modificările survenite în echipă nu intervine nicio schimbare în persoana drepturilor asupra palmaresului. Trofeele nu aparțin sportivilor, ci clubului.

Atât timp cât recurentul nu a demonstrat transferul palmaresului (deoarece acest transfer nu există) nu se poate despre temeiuri legale constând în presupuneri. Din moment ce, în anul 2004, recurentul nu a preluat marca Steaua și nu a preluat patrimoniul, este clar că nu poate fi continuatorul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, continuarea activității sportive efectuându-se prin sportivii proprii ai intimatului reclamant”, se arată în motivarea hotărârii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Secționarea palmaresului Stelei București

Cu alte cuvinte, CSA Steaua București a obținut definitiv în plan juridic palmaresul pentru perioada 1947 - 1998.

De cealaltă parte, FCSB nu se poate baza nici măcar pe palmaresul pentru perioada 2003-2017, deoarece recursul în speța respectivă i-a fost respins.

Perioada 1998 - 2003 a rămas „în aer”, deoarece entitatea AFC Steaua, pe care s-a bazat clubul din punct de vedere juridic, nu mai există.

