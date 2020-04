Visau deja la meciurile cu FCSB, CFR Cluj sau Dinamo, dar acum sunt izolati in case si se antreneaza prin videoconferinta

Laszlo Balint, antrenorul liderului Ligii 2, UTA Arad, a explicat pentru Sport.ro cat de frustranta este aceasta pauza fortata, cand echipa sa luase deja un avans de 11 puncte in clasament.

UTA Arad este liderul esalonului secund, cu 50 de puncte dupa 23 de partide, cu 11 mai mult decat CS Mioveni si Turris-Oltul Turnu Magurele, urmatoarele doua clasate in ierarhia Ligii 2. Pauza provocata de epidemia de coronavirus a intrerupt competitia si forma buna a aradenilor, care acum se antreneaza in case, prin videoconferinta.

Cat de dificil e sa va faceti meseria in aceasta perioada?

Este foarte greu in aceasta perioada. Pentru sportivi este extrem de greu sa se mentina la niste parametri acceptabili, dar nu avem de ales. Trebuie sa ne adaptam. Din pacate, pentru noi si pentru activitatea noastra, aceasta stare s-a prelungit pana la 16 mai. Suntem constransi sa continuam pe aceast linie, pe niste antrenamente de mentinere, sub forma de video conferinte. Ma bucur ca baietii mei au inteles ca trebuie sa fie constiinciosi in aceasta perioada, sa aiba grija de ei, ce mananca si de rutina lor zilnica. Aceasta perioada poate sa te deraieze de la rutina zilnica a unui sportiv profesionist. Suntem limitati in alegerea exercitiilor pe care pe care le putem face intre patru pereti. Avem foarte putini jucatori care au posibilitatea sa mai iasa in curte, ca sa mai faca si o miscare sub alta forma. Multi stau in apartamente, iar pe masura ce se prelungeste aceasta perioada, ne este tot mai greu sa tinem jucatorii la un nivel acceptabil. Se va pierde foarte mult din factorul fitness, cand vom reincepe antrenamentele va trebui sa fim foarte atenti cu acest aspect.

E de ajuns doua saptamani pentru a reveni in forma?

E foarte greu. Ramane sa vedem in ce forma vom continua competitia, cand vom avea aceste repere, vom putea sa facem si o planificare si sa incercam sa o eficientizam cat mai mult. Cand vom incepe antrenamentele, va trebui sa etapizam acea perioada, ca sa ajungem la niste parametri fizici optimi, fara sa riscam accidentari. De asta e important cum reactioneaza jucatorii in aceasta perioada, sa nu ia in greutate, sa respecte recomandarile antrenorilor... Eu cred ca sunt un caz fericit, pentru ca antrenez un grup foarte bun si jucatorii chiar au reactionat foarte bine in aceast perioada.

V-ati gandit sa reluati antrenamentele?

Daca se va prelungi aceasta stare si dupa 16 mai, ma indoiesc ca se va mai putea relua competitia. Aceasta stare de urgenta este instituita tocmai pentru a evita imbolnavirile, o contagiune in masa a populatiei. Noi trebuie sa urmam aceste recomandari, trebuie sa facem tot posibilul ca sa ne ferim, atat noi, cat si jucatorii, de o eventuala infectare cu acest virus. Mai presus de factorul sportiv, trebuie sa ramanem cu totii sanatosi. In momentul in care acest pericol va fi diminuat intr-o buna masura, putem sa ne gandim si la modalitatea in care ne vom continua activitatea. In toate tarile, fotbalul este un fenomen social si toata lumea sufera de lipsa fotbalului. Indiferent de calitatea meciurilor pe care le-am fi vazut, cred ca toti tanjim acum dupa fotbalul vazut la stadion sau la televizor. Suntem avizi de fotbal, inclusiv eu m-am apucat sa ma uit la meciurile jucate de echipa mea in acest sezon, doar ca sa vad ceva la televizor. Ne este dor de atmosfera de pe stadioane. Chiar si cu lipsa suporterilor din tribune pentru o perioada, fotbalul trebuie sa faca parte din mersul societatii.

Exista vreun caz de infectare la echipa?

Nu. Din fericire, suntem ok. Baietii au inteles importanta acestei izolari, tin legatura constant cu ei. Mi-au spus ca ies foarte rar, unii dintre ei chiar deloc. Merg doar membri ai familiei lor sa faca cumparaturile strict necesare, la fel procedez si eu. Poate ca eu sunt un caz putin mai fericit, pentru ca am si curte, dar incercam sa iesim cat mai putin si sa evitam orice risc de a contracta acest virus.

Sunteti un pic mai relaxati decat alte echipe din Liga 2, pentru ca sunteti lideri si aveti sanse mai mari de promovare?

Acestea sunt doar speculatii. S-au avansat fel si fel de scenarii legate de continuarea sau nu a competitiilor din Romania. Eu cred ca cei de la FRF au analizat fiecare posibilitate de desfasurare ulterioara a Ligii 1 si a ligilor inferioare, sunt anumite discutii, legate si de un play-off. Nu pot sa spun ca sunt relaxat, cred ca este cea mai mare greseala pe care o pot face. Noi, in cadrul clubului UTA, trebuie sa ramanem conectati, sa vedem cum putem reactiona cat mai eficient in momentul in care vom sti care va fi viitoarea desfasurare a campionatului. Ca va fi continuarea propriu-zisa, ca va fi play-off, noi trebuie sa fim pregatiti pentru absolut orice. Programul va fi foarte aglomerat, trecerea intre sezoane va fi facuta foarte repede. Asa ca trebuie sa stim ce avem de facut in acest sezon, dar sa avem si o strategie pentru sezonul urmator.

Cat de rau a cazut aceasta pauza pentru UTA?

Din punct de vedere sportiv, ne bucuram pentru ca incepusem sezonul acesta de primavara foarte bine. Am avut toate indiciile ca am muncit foarte bine in aceasta perioada de iarna, echipa era intr-o forma buna, eram cu moralul la cote maxime. La stadion se munceste intr-un ritm accelerat, se munceste inclusiv acum. Se creiona un scenariu frumos pentru noi, dar este o situatie pe care nu poate sa o controleze nimeni. La acest moment, prioritatea este sanatatea noastra, a tuturor. Cand lucrurile vor cunoaste o imbunatatire, putem sa ne gandim si la cum ne vom continua activitatea. Asta nu inseamna ca, daca stam acasa, nu ne gandim la meseria noastra si nu incercam sa ramanem conectati.

Cum iti petreci timpul in casa?

Este intr-adevar o problema, pentru ca sunt obisnuit cu terenul de antrenament. Sunt obisnuit cu acea rutina pe care o avem, cu adrenalina competitiei, dar incerc sa compensez. Noi, antrenorii, suntem intr-o cautare continua de informatii noi, tocmai asta incerc si eu sa fac, sa ma informez. Avem o multitudine de canale prin care putem sa cautam informatii noi, sa invatam. Personal, din punct de vedere teoretic, incerc sa imi completez cunostintele. Partea placuta a acestei pauze, e ca putem sa petrecem timp alaturi de familie, alaturi de cei dragi. Pentru mine distanta e destul de mare, familia sta la Brasov, eu stau la Arad, si timpul imi permite de putine ori sa vin acasa. Faptul ca stau cat mai mult cu familia, e aspectul pozitiv al acestei perioade.

Cum vezi iesirea din aceasta criza medicala provocata de coronavirus?

Vad ce se intampla in tara, dar eu sunt, in general, un tip pozitiv, optimist. Nici actuala situatie nu ma face sa ma schimb. Sper ca autoritatile sa fi luat masurile necesare pentru a incetini aceasta epidemie, poate si pentru a o controla intr-o oarecare masura. Pana acum, cam toate predictiile autoritatilor s-au cam adeverit. Daca acest varf al epidemiei va fi catre finalul lunii aprilie atunci sunt toate semnele ca pe 16 mai se va ridica aceasta stare de urgenta si ca ne vom putea relua activitatea. Trebuie sa fim optimisti si sa ne gandim ca vom iesi cu bine din aceasta situatie, sa nu ne gandim la alternativa.