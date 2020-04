De unde poate veni SALVAREA lui Dinamo! Anuntul facut in direct de presedintele Florin Prunea: "Sunt convins de asta!"

Presedintele clubului Dinamo, Florin Prunea, este convins ca echipa va fi finantata si nu va intra in faliment.

Florin Prunea a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre situatia actuala a clubului Dinamo si despre cum vor trece peste aceste momente dificile.

Presedintele lui Dinamo crede ca echipa nu va intra in faliment si patronul echipei, desi este dezamagit in momentul de fata, va continua sa finanteze echipa:

"Tin legatura cu jucatorii, toti intreaba cand incepem treaba. Echipele cu baze de pregatire sunt mai avantajate, vorbeam cu Adi Mihalcea aseara, e mai usor sa te tii de program acum.

Pentru jucatorii straini care au plecat acasa e sezonul incheiat, nu au timp de carantina, pregatire.

Am picat in mijlocul unui razboi civil, care nu era al meu, am incercat sa tin partea si antrenorului si echipei.

Nu va aduceti aminte ce s-a intamplat cu Eugen? Au fost momente grele. Nu credeam ca le pot trai la un club de talia lui Dinamo, atunci mi-am spus ca nu mai este Dinamo pe care o stiam. Frustrare adunata in timp.

Nu, nu cred ca va intra in faliment Dinamo, are o gramada de suporteri in spate. Cu siguranta va interveni patronul, chiar daca il vad dezamagit, e un om serios si sunt convins ca nu va lasa Dinamo sa moara. Cred ca va interveni", a spus Florin Prunea la PRO X.

Ionut Negoita: "Viitorul lui Dinamo este destul de incert"

Patronul Ionut Negoita anunta in urma cu cateva zile ca nu va ma investi la echipa si ca sansele ca Dinamo sa supravietuiasca sunt destul de mici:

"Am promis suporterilor ca voi ramane pana in primavara, deja suntem in primavara. Voi face ce voi putea pentru ca lucrurile sa ramana ok, dar vad ca nimeni nu ia in serios lucrul asta, toti cred ca totul se va intampla de la sine. Nu a venit nimeni sa gaseasca o solutie, sa se implice intr-un fel sau altul.

Ca urmare, viitorul lui Dinamo este destul de incert, catre foarte pesimist. Sansele ca Dinamo sa supravietuiasca sunt destul de mici.

Am spus si o repet, Dinamo va fi sau nu, in functie de ce solutie vor gasi dinamovistii. Nu ma refer doar la fani, pentru ca avem foarte multi dinamovisti care alta data erau vocali si voiau sa faca lucruri si sa conduca clubul, eu nu ma pricepeam", spunea Ionut Negoita la PRO X.