Gazdele au cerut socoteală arbitrilor la vestiare pentru un penalty neacordat. Nemulțumirile au început încă de pe gazon, la una dintre ultimele faze ale confruntării de la Ovidiu. Jucătorii echipei gazdă au solicitat o lovitură de la 11 metri, însă arbitrul Florin Andrei a decis ca jocul să continue, hotărâre menținută și de lipsa unei intervenții din partea oficialilor din camera VAR.

Protestele de pe teren au escaladat după fluierul de final, mutându-se pe tunelul spre vestiare. Potrivit Digi Sport, mai mulți reprezentanți ai Farului au intrat într-o altercație verbală cu brigada de arbitri, cerând insistent lămuriri cu privire la decizia din finalul meciului. Printre cei implicați direct în aceste discuții aprinse se numără directorul sportiv Zoltan Iașko, antrenorul Ianis Zicu, alături de fotbaliștii Denis Alibec și Ionuț Vînă.

CFR Cluj merge în play-off

Dincolo de scandalul de arbitraj, succesul obținut pe terenul Farului o duce pe CFR Cluj la cota de 50 de puncte după 29 de etape disputate. Grație acestei victorii, formația ardeleană și-a asigurat matematic prezența în faza de play-off a competiției, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.

În acest moment mai rămâne de stabilit o singură echipă care va participa în lupta pentru primele poziții, ultimul loc disponibil fiind disputat de FC Argeș, FCSB și UTA Arad.