Inca un conducator din Liga 1 CERE DE URGENTA implementarea VAR si atrage atentia: ''Liga romaneasca este considerata de nivelul 3 in Europa''

In acest inceput de sezon din Liga 1, s-au inregistrat foarte multe greseli mari de arbitraj, fapt ce i-a facut pe conducatorii de cluburi sa ceara cu insistenta implementarea sistemului VAR.

Ultimul care a facut acest lucru este directorul sportiv al lui Dinamo, Rufo Collado. Intr-un interviu acordat pentru doardinamo.ro, fostul director sportiv al Granadei a declarat ca implementarea sistemului de asistenta video la meciurile din Liga 1 este esentiala si nu trebuie sub nicio forma amanata. Mai mult decat atat, acesta adauga ca introducerea sistemului VAR la meciurile din Liga 1 este esentiala pentru a putea tine pasul cu celelalte campionate europene si pentru a putea creste nivelul campionatului.

De asemenea, oficialul ''cainilor'' atrage atentia asupra faptului ca prima liga din Romania este considerata o liga de mana a 3-a in Europa, din cauza faptului ca nu a fost facuta o reforma a structurilor care alcatuiesc fotbalul romanesc.

"Liga 1 are mult potential de a creste. Dar pentru asta trebuie sa se reinnoiasca toate structurile interne din fiecare institutie. Si in opinia mea umila cred ca trebui sa fiti mai autocritici. Presa si cei care conduc fotbalul. Pentru ca daca nu, Liga nu poate creste. Liga romaneasca este considerata de nivelul 3 in Europa, nu o spun eu, o spune UEFA. Dar poate creste.

Trebuie insa sa se ia masuri. De exemplu, implementarea VAR nu trebuie sa fie amanata! Pentru ca daca nu, toti vedem ce se intampla. La nivel european, daca avem aspiratia sa crestem, atunci trebuie implementat VAR cat mai repede.

Nu pot sa compar Liga 1 cu alte ligi din alte tari, dar vad in Spania unde in primele doua ligi este totul pus la punct. Iar aici cand am ajuns nu exista nici macar departament de marketing!", a declarat spaniolul pentru sursa citata.