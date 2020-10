SORA lui Cristiano Ronaldo, reactie HALUCINANTA dupa infectarea portughezului cu Covid-19. "Pandemia e cea mai mare FRAUDA. Ajunge, nu mai pacaliti lumea!"

Katia Aveiro (44 de ani), sora fotbalistului lui Juventus, a rabufnit pe Instagram dupa ce fratele sau a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Cristiano Ronaldo se afla in aceste zile in izolare, el ratand meciul nationalei sale cu Suedia (3-0 pentru Portugalia, miercuri seara) din Nations League, in asteptarea unui test negativ de Covid-19 care sa-i permita sa reintre in circuitul fotbalistic.

Pana atunci, CR7 a primit sprijin moral de la nenumarate persoane, insa cea mai inversunata reactie ii apartine surorii sale, Katia Aveiro, care a avut o postare razboinica pe Instagram.

"Daca Ronaldo e cel care trebuie sa trezeasca lumea, inseamna ca e trimisul lui Dumnezeu. Cred ca astazi mii de oameni vad lucrurile la fel ca mine. Pandemia e cea mai mare frauda pe care am vazut-o in viata mea. Ajunge, deschideti ochii, nu mai pacaliti lumea!", a scris Katia Aveiro.