In criza uriasa de lot, Gigi Becali primeste un jucator GRATIS! Oferta unui patron din playoff: "I-l dau maine daca vrea!" 

FCSB are probleme serioase de lot dupa ultimele accidentari si scandalul care a izbucnit cu Bogdan Planic.

Bogdan Planic nu are intentia de a mai ramane la FCSB dupa tot ce i s-a intamplat si a anuntat deja clubul, caruia ii cere si banii pe cele 3 luni in care a fost bagat in somaj tehnic.

Problemele lui Vintila sunt cu atat mai serioase cu cat in ultimele doua saptamani, mai multi titulari s-au accidentat, printre care Nedelcu si Filip, care lipsesc pana la finalul anului. Cele mai recente leziuni sunt doi jucatori importanti: Florinel Coman si Razvan Oaida.

Desi accidentarile celor doi nu sunt la fel de serioase ca ale lui Nedelcu si Filip, atat Coman, cat si Oaida vor lipsi cateva etape, iar in contextul in care FCSB inca spera la titlu, absenta celor doi va fi extrem de importanta.

Valeriu Iftime s-a oferit sa ii dea inca un fundas lui Gigi Becali, dupa ce l-a dat pe Andrei Miron, cel care a ramas singurul fundas central al ros-albastrilor.

"FCSB nu moare atat de usor. Bate Gazul, doar noi ii batem, in rest bate tot. FCSB nu e o echipa slaba, daca i-au plecat doi jucatori, sunt altii. Miron nu e acolo? E considerat cel mai bun fundas central la FCSB, sa fim seriosi!

De asta il voia pe Chindris in saptamana Pastilor domnul Becali. Mirosea ceva ca o sa ramana fara niciun fundas central, dar e liber Seroni. I-l dau maine pe Seroni daca vrea", a declarat Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.

Seroni are 33 de ani si a venit la inceputul anului de la Botosani, transferat de la UTA Arad.