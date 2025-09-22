Partida va avea loc pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 18:00.

Csikszereda - Metaloglobus București, LIVE TEXT de la 18:00

Csikszereda ocupă locul 15 în clasament, cu trei puncte după opt meciuri. Echipa lui Róbert Ilyes are trei remize și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 8-20. În etapa trecută, ciucanii au scos un 1-1 cu FCSB.

De cealaltă parte, Metaloglobus este ultima în Superligă, locul 16, cu două puncte din nouă meciuri: două remize și șapte eșecuri. Echipa din Capitală are un golaveraj de 8-19 și a obținut un egal important în etapa trecută, 1-1 cu CFR Cluj.

În ultimele cinci meciuri directe, Csikszereda are trei victorii, Metaloglobus una, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Totuși, ultima întâlnire, din mai 2025, a fost câștigată de Metaloglobus cu 3-2.

