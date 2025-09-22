Deși echipa sa a condus de două ori, la finalul partidei, antrenorul ciucanilor, Robert Ilyeș, a avut o reacție neașteptat de directă și a recunoscut fără ocolișuri că adversarii au fost superiori în multe momente ale jocului.



"Criza continuă la noi"



Vizibil nemulțumit de al treilea egal consecutiv, care o menține pe Csikszereda în subsolul clasamentului, Ilyeș a analizat prestația echipei sale și a arătat cu degetul spre prima repriză, pe care o consideră complet ratată.



"Normal că sunt nemulțumit. Am întâlnit un adversar care în mare parte ne-a pus în dificultate. Nu mi-a plăcut prima repriză, nu am fost agresivi, am lăsat foarte multe spații. Ei au fost mult mai buni, au controlat cap la coadă prima repriză", a spus tehnicianul harghitenilor.



Acesta a vorbit și despre problemele cu care se confruntă, având un lot cu mulți jucători noi. "Criza continuă. Este dificil, normal. Suferim și noi și jucătorii, toată lumea. Este foarte greu ca să avem un echilibru cu 10-11 jucători noi. Trecând atâtea etape, intrăm în criză de timp", a completat Ilyeș.



Un meci în care ambele au sperat la victorie



Partida de la Miercurea Ciuc a fost una plină de evenimente. Gazdele au deschis scorul prin Szalay (min. 17), dar bucureștenii au revenit și au egalat prin Irimia (min. 33). Ciucanii au preluat din nou conducerea în startul părții secunde, prin Veres (min. 53), însă olandezul Zakhir a stabilit scorul final în minutul 69.



Ambele echipe au avut șanse de a tranșa soarta meciului. Oaspeții au lovit de două ori bara, în timp ce Csikszereda a avut un gol anulat pentru ofsaid în prelungirile primei reprize și a ratat ocazii uriașe pe final, prin Dolny și Bloj.



Pentru Csikszereda urmează o deplasare dificilă la Arad, pentru meciul cu UTA, programat pe 27 septembrie, de la ora 15:00.

