LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:00, Metaloglobus și FC Botoșani se întâlnesc în etapa a 11-a din Superligă.

Gazdele sunt pe ultimul loc în clasament, cu 3 puncte după 3 egaluri, și încă se află în căutarea primei victorii în campionat.

FC Botoșani se numără printre revelațiile primelor zece etape, interval în care a înregistrat cinci victorii și patru remize, singurul insucces fiind înregistrat cu Rapid, 1-2 în deplasare (4 august).

12 goluri au înscris botoșănenii lui Leo Grozavu în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

Sebastian Mailat - început excelent de sezon la FC Botoșani, Narcis Ilaș - singurul integralist



De remarcabil sezonul formidabil făcut de Sebastian Mailat, care a strâns opt contribuții ofensive (5 goluri, 3 pase decisive), cele mai multe din SuperLigă la finalul etapei a 10-a.

De asemenea, cu două goluri și patru assist-uri, Hervin Ongenda este unul dintre cei mai productivi decari din stagiunea în curs.

28 de jucători au utilizat vizitatorii din acest meci, unicul integralist fiind tânărul fundaș de bandă dreaptă Narcis Ilaș.

Mihai Teja, acum la Metaloglobus, a antrenat-o și pe FC Botoșani



Metaloglobus s-a bazat pe 26 de fotbaliști, 15 dintre ei fiind debutanți pe prima scenă din România.

Cele două echipe se vor afla față în față pentru întâia oară în principala întrecere internă.

Mihai Teja a antrenat-o pe FC Botoșani în stagiunea 2022-2023, palmaresul său pe banca grupării moldave cuprinzând 27 de meciuri în toate competițiile - 6 victorii - 8 remize - 13 înfrângeri.

Cei doi tehnicieni s-au mai duelat în SuperLigă de șase ori, de trei ori s-a impus Teja, de două ori a câștigat Grozavu, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Info: LPF

