Panică la Csikszereda - FCSB! Medicii au intervenit de urgență
Partida dintre Csikszereda și FCSB, din etapa a 5-a a Superligii, a fost întreruptă de momente de panică la pauză. 

FK Csikszereda Miercurea CiucFCSB
Unui suporter din Miercurea Ciuc i s-a făcut rău la tribuna a II-a, iar echipajul de ambulanță prezent pe stadion a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.

Ambulanța a fost trasă lângă tribună, iar medicii s-au chinuit minute bune să-l stabilizeze pe fanul aflat în stare de rău. Din fericire, după aproximativ 10 minute, situația părea sub control, iar suporterul a primit îngrijirile necesare.

Atmosfera pe „Municipalul” din Miercurea Ciuc a fost încinsă încă din start. Aproximativ 2.500 de spectatori s-au aflat în tribune, iar cele două galerii, ale gazdelor și ale FCSB-ului, au fost la fel de numeroase și la fel de gălăgioase.

Partida a început la ora 21:00, iar FCSB are nevoie disperată de puncte. Campioana României trece printr-o perioadă delicată, cu doar șase puncte după opt etape, în timp ce Csikszereda e ultima clasată, cu două puncte și cea mai slabă apărare din campionat.

Andrei Chindriș a debutat la noua echipă! Meci cu eterna campioană care are 14 titluri consecutive și gol marcat de un alt român
Ianis Zicu a zis-o clar și răspicat: „Da, are față de campioană!”
Mesajul afișat de galeria Craiovei, la meciul cu Farul: imagini emoționante
Panduru s-a convins: verdictul său despre FCSB după meciul cu Csikszereda
ACUM: Rennes - Lyon 1-1, LIVE pe VOYO! PSG - Lens s-a terminat 2-0
Singurul jucător lăudat de Becali după Csikszereda - FCSB: „Fără el, echipa e praf și pulbere!”
Gigi Becali, nemilos cu Olaru: "Degeaba!"
Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!
"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gică Hagi, aproape să fie selecționerul României: ”S-au înțeles”

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Cum o numește Csikszereda pe FCSB înaintea meciului direct: "Actuala echipă, denumită cu patru litere..."

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

