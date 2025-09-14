Singurul jucător lăudat de Becali după Csikszereda - FCSB: „Fără el, echipa e praf și pulbere!”

ACUM: Rennes - Lyon 1-1, LIVE pe VOYO! PSG - Lens s-a terminat 2-0

Panduru s-a convins: verdictul său despre FCSB după meciul cu Csikszereda

Unui suporter din Miercurea Ciuc i s-a făcut rău la tribuna a II-a, iar echipajul de ambulanță prezent pe stadion a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor.



Ambulanța a fost trasă lângă tribună, iar medicii s-au chinuit minute bune să-l stabilizeze pe fanul aflat în stare de rău. Din fericire, după aproximativ 10 minute, situația părea sub control, iar suporterul a primit îngrijirile necesare.

