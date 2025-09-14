Fostul internațional este de părere că nici măcar FCSB, în sezonul în care a cucerit titlul, nu a avut un start atât de convingător.



Victoria de duminică seară, din Bănie, a fost adusă de reușita spectaculoasă a lui Steven Nsimba din minutul 22 și de autogolul lui Victor Dican, din minutul 76. Succesul îi duce pe craioveni la un avans considerabil față de urmăritoare, având, de exemplu, 16 puncte peste CFR Cluj.



Ilie Dumitrescu: "O execuție rară, fină, cu simț"



Ilie Dumitrescu a lăudat în termeni categorici echipa antrenată de Costel Gâlcă, subliniind inspirația la transferuri și consistența arătată în acest start de sezon.



"Un început senzațional. Au fost foarte inspirați la transferuri. Au adunat puncte. Parcurs ireproșabil. Văd o echipă care are consistență. Sunt soluții mereu", a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.



Analistul a fost impresionat în mod special de golul marcat de atacantul francez Steven Nsimba, o "scăriță" elegantă peste portarul Alexandru Buzbuchi.



"Trebuie să vedem cum împinge Nsimba la faza golului. Ajunge la minge, după care dă scăriță, asta e o execuție rară, fină, cu simț, să depășești portarul, care venise foarte bine să închidă", a punctat fostul mare jucător, adăugând: "Ai doi atacanți. Au 16 puncte față de CFR. Nici FCSB nu a avut startul ăsta acum doi ani, când a luat campionatul".

