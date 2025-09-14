Nemulțumit de prestația echipei, patronul a intervenit decisiv la șauză și a schimbat radical fața echipei pentru partea a doua a jocului.



La începutul reprizei secunde, campioana României a efectuat trei modificări simultan. Au fost scoși de pe teren David Miculescu, Ionuț Cercel și căpitanul Darius Olaru. În locul lor au fost introduși M. Thiam, M. Toma și Malcom Edjouma.



Edjouma, impact imediat



Mutările s-au dovedit a fi inspirate, având un efect aproape instantaneu asupra tabelei de marcaj. La doar zece minute de la reluarea jocului, în minutul 55, Malcom Edjouma a reușit să deschidă scorul. Mijlocașul a înscris golul de 0-1 după o centrare venită de la Florin Tănase, aducând FCSB în avantaj.

