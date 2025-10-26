Metaloglobus a oferit cea mai mare supriză din istoria recentă a fotbalului intern, atunci când a reușit o promovare aproape miraculoasă, în luna iunie, după barajul cu Poli Iași. Iar acum, formația finanțată de sirianul Imad Kassas ne dă și o lecție, în arabă, despre cum se conduce un club profesionist.

Desigur, așa cum era de așteptat, impactul cu Superliga noastră a fost dur pentru Metaloglobus. Poziția actuală a echipei din clasament reflectă acest lucru. Și, totuși, în ciuda unui start slab, patronul Imad Kassas a refuzat să-l dea afară pe antrenorul Mihai Teja.

Încrederea sirianului, în „principalul“ care l-a înlocuit pe Ianis Zicu – a optat pentru a pleca la Farul, în vară – a fost răsplătită acum. Pentru că, în ultimele două etape, Metaloglobus a înregistrat două rezultate uriașe: 2-1 cu FCSB și 0-0 cu Universitatea Craiova.

Imad Kassas: „Cum să schimb antrenorul în plin sezon?!“

Faptul că Mihai Teja a fost lăsat în funcție a fost explicat de Imad Kassas, în exclusivitate, pentru Sport.ro. Omul de afaceri sirian a insistat că, în viziunea sa, demiterea antrenorului, în plin sezon, e ceva de neconceput.

„Eu n-am metehnele românilor, care dau afară antrenorul cum apar primele rezultate mai slabe. La mine, eu nu schimb antrenorul decât dacă pleacă el. Păi, la Metaloglobus, dacă schimb antrenorul acum, cel care va veni o să aibă nevoie de vreo două luni, ca să realizeze ce are de făcut! Schimbi antrenorul ori în pauza competițională, ori la sfârșitul sezonului. Apoi, mai e ceva. La noi, jocul e bun, să știți. Avem posesie bună în fiecare meci. Sincer, nu știu ce i-aș putea reproșa domnului Teja“, ne-a spus Imad Kassas.

Patronul celor de la Metaloglobus a insistat că, în ciuda rezultatelor bune din ultimele runde, deocamdată, rămâne cu picioarele pe pământ.

„Eu nu pot să fac nuntă pentru un meci sau două. Metaloglobus se va salva de la retrogradare, dacă va avea continuitate“, a concluzionat patronul formației bucureștene.

