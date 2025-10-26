După promovarea miraculoasă din sezonul trecut, formația din București a bifat prima victorie din istorie în Liga 1, chiar în fața campioanei FCSB, scor 2-1. Rezultatul a atras imediat atenția asupra patronului clubului, omul de afaceri Imad Kassas.



Mitică Dragomir: „Are peste 20 de milioane de euro avere!”



Imad Kassas susține singur financiar clubul Metaloglobus. Sirianul nu se afișează public, nu discută cu presa și evită scandalurile din fotbal, după cum v-a prezetat Sport.ro aici.



La câteva zile după meci, Dumitru Dragomir, fostul șef LPF, a vorbit despre omul de afaceri sirian și a dezvăluit că aceasta ar avea avere de peste 20 de milioane de euro.



„E un om foarte serios. Un sirian care a reușit în România. A cumpărat fabrica Metaloglobus și face bani buni. Eu zic că are peste 20 de milioane de euro. Are proprietăți, stă în Nordului, e respectuos și fuge de presă. Comportament de gentleman”, a spus, pe scurt, fostul șef LPF la Fanatik.



Imad Kassas, interviu pentru Sport.ro

Sport.ro: Felicitări domnul Kassas, prima victorie pentru Metaloglobus după 13 etape...

Imad Kassas: Nu fac nicio declarație. Pentru că vorbim despre echipa lui Gigi Becali (n.r. – Imad Kassas e bun prieten cu patronul FCSB-ului) și, orice aș spune, se va interpreta.

Tocmai acum refuzați dialogul, când Metaloglobus a avut victoria asta mare de tot...

Foarte bine. Dar să știți că noi am jucat bine și în alte meciuri însă, din păcate, am pierdut. De data asta, am jucat bine și am și câștigat.

Vă întreb atât despre Gigi Becali: ați vorbit cu el după meci?

Deloc! Ultimul meu dialog cu Gigi Becali a fost acum o lună și jumătate. Nu vorbesc despre el, dar eu mă duc la toate meciurile lor (n.r. – meciurile FCSB-ului).

Cum vedeți acum situația echipei dumneavoastră? Se salvează de la retrogradare?

Dacă începe să lege victoriile, da. Dar eu nu pot să fac nuntă pentru un singur meci! Când o să fiu pe locurile 6, 7, 8, 9, abia atunci pot să ies în presă. Acum, ce să zic? Într-adevăr, cu FCSB a fost un meci frumos, dar acum gata, a trecut.

De Gigi Becali nu vreți să vorbiți. Dar de FCSB ce ziceți?

Îmi pare rău pentru jucătorii lor. A fost norocul meu, în sensul că i-am prins fără fundași (n.r. – aluzie la accidentările din lotul roș-albaștrilor). Asta e. Se mai întâmplă.

Ce-i drept, era și momentul să aveți și puțin noroc, la Metaloglobus...

Așa e. Dar, sincer, nu mă așteptam să câștig tocmai cu FCSB! Dar eu zic că a jucat bine echipa și că rezultatul e corect.

Dar ziceați că mergeți la meciurile FCSB-ului?

Eu merg la toate meciurile, dacă sunt la București.

Așa de mare suporter sunteți?

Nu sunt suporter, dar e plăcerea mea să văd meciurile lor. Mai ales că joacă, la București, cu echipe importante din Europa. Dar, OK, nu ascund că am fost și sunt și un susținător al FCSB-ului. Și acum, când joacă în fața altor echipe, cu ei țin.

Și acum trebuie să vă întreb: cum a fost când ați câștigat în fața FCSB-ului?

Normal că m-am bucurat!

Știți că e o zicală românească: cu un ochi râde și cu altul plânge...

Nu, nu, nu! În niciun moment, nu mi-a părut rău că FCSB a pierdut. Ei sunt într-o pasă proastă. Mai ales în meciurile din campionat, parcă le lipsește ceva. Am impresia că nu se concentrează suficient de mult. Norocul lor e că echipa s-a calificat în grupa de Europa League. Bine, mai e ceva la FCSB. Au multe meciuri și foarte mulți jucători accidentați. Și asta e o mare problemă.

Să vă mai întreb și de Metaloglobus. V-ați gândit, în vreun moment, să-l schimbați pe Mihai Teja?

Dar cum? Exista vreun semn că trebuie să schimb antrenorul?! Păi, mie îmi trebuie jucători acum, nu antrenor nou. Eu am o problemă cu lotul, nu cu banca tehnică.

Știți foarte bine că, în România, conducătorii dau repede antrenorii afară...

La mine, eu nu schimb antrenorul decât dacă pleacă el. Păi, la Metaloglobus, dacă schimb antrenorul acum, cel care va veni o să aibă nevoie de vreo două luni, ca să realizeze ce are de făcut! Schimbi antrenorul ori în pauza competițională, ori la sfârșitul sezonului. Apoi, mai e ceva. La noi, jocul e bun, să știți. Avem posesie bună în fiecare meci. Sincer, nu știu ce i-aș putea reproșa domnului Teja...

Ultima întrebare: de ce acordați interviuri foarte rar?

Pentru că n-am nevoie să ies în evidență. În evidență trebuie să iasă jucătorii, antrenorii. Mie de ce mi-ar trebui să ies în evidență? Pentru ce? Câștig eu punctele? Punctele sunt luate de cei care muncesc pe teren.

