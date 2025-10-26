Cele două echipe își dau întâlnire duminică după-amiază, de la ora 14:00, în etapa #14 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc la Clinceni și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Gabriel Mihuleac va fi ”centralul” meciului. Adrian Vornicu și Florian Vișan vor fi tușierii. La VAR au fost delegați Bogdan Dumitrache și Sebastian Gheorghe, în timp ce Iuliana Demetrescu va fi arbitrul de rezervă, iar Eduard Dumitrescu, observatorul arbitrilor.



Metaloglobus - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 14:00 | Toți ochii pe Metaloglobus, după victoria cu FCSB



În clasament, Metaloglobus e ultima casată cu șase puncte. După 13 etape, echipa a bifat o singură victorie, cea cu FCSB din etapa precedentă, scor 2-1, trei remize și nouă înfrângeri.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova a înregistrat opt rezultate pozitive, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri și se află pe locul trei cu 27 de puncte.



Cum arată clasamentul

