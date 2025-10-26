Ultima clasată a mai făcut o victimă în Superligă, după ce în etapa trecută a câștigat cu 2-1 la Clinceni cu FCSB. Universitatea Craiova, una dintre echipele cu pretenții la titlu, s-a încurcat cu echipa lui Mihai Teja.



Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a oferit o serie de declarații la flash-interviu și a încercat să găsească explicațiile pentru egalul cu ultima clasată.



Fostul internațional este de părere că jucătorii săi nu au respectat indicațiile sale și a vorbit, printre altele, despre pasa prin care trece Ștefan Baiaram, jucătorul-vedetă al oltenilor.



Mirel Rădoi: ”Nu putem spune că a fost de vină gazonul”



„Au fost ocazii foarte clare. Știam că vor aglomera spațiile. Trebuia să aducem centrări și cu mulți oameni în careu. Am avut ocazii clare, dar până la urmă nu știu dacă e lipsa de valoare sau de concentrare.



Nu putem spune că a fost de vină gazonul. Trebuie să mai lucrăm. Poate fi vorba de lipsă de valoare sau de concentrare. Dacă ne uităm în istoricul echipei la presiune nu am reușit multe. Până la urmă suntem în Europa, am trecut peste acea presiune.



Centrările le-am zis să fie doar pe jos, iar finalizarea să fie simplă, cu latul. Aceste lucruri le-am făcut ieri la antrenament. Este frustrant când pe teren vezi altceva. Ultima etapă cu Slobozia Baiaram a marcat gol, nu putem spune că trece printr-o pasă proastă. Ce am vorbit cu el rămâne în vestiar.



(...)



Nu s-a jucat ceva în seara asta. Încercăm să ajutăm și naționala cât putem, dacă lucrurile se vor îndrepta spre un drum corect fotbalul românesc se va regenera. Preferam să se termine meciul în acel moment, nu să se tragă de timp. Nu pot să spun că din cauza asta nu am câștigat. Așa se creează tensiune. Dintr-o dată dispar mingiile, sunt alte discuții, nu vreau. Timpul efectiv de joc a scăzut. Ne-am întors la 47 de minute, suntem la egalitate cu Armenia”, a spus Rădoi, la flash-interviu.



După acest rezultat, Universitatea Craiova a ajuns la 28 de puncte, dar rămâne pe locul trei, la egalitate cu primele clasate FC Botoșani și Rapid, care au câte un meci în minus. În următoarea etapă, oltenii se vor duela chiar cu Rapid, pe teren propriu.

