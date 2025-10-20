E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Aventurile lui Compagno, în Coreea de Sud. Fostul star al FCSB-ului tocmai a devenit campion în K-League cu Jeonbuk Hyundai. Sport.ro oferă imagini cu viața unui italian într-o țară asiatică și chinurile la care a fost supus, în glumă, de către colegii săi de echipă.

*FCSB, adorată de un patron din Superliga noastră. Campioana României din ultimele două sezoane rămâne cea mai iubită formație din țară, deși traversează un sezon slab. Sport.ro dezvăluie cine e patronul unei rivale care merge la toate meciurile roș-albaștrilor din București.

*Ianis Hagi își consolidează locul în Turcia. Internaționalul român are deja două luni, de când a semnat cu Alanyaspor. Între timp, el a devenit un om de bază la noua sa echipă. Sport.ro prezintă nota primită de Hagi, după ultimul său meci, duminică, la Alanyaspor.

