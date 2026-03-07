După demisia lui Elias Charalambous, acum și Mihai Pintilii (41 de ani) părăsește clubul.

Plecarea sa vine imediat după cea a cipriotului, iar patronul Gigi Becali a lăsat de înțeles că tot stafful tehnic va fi schimbat înainte de startul play-out-ului.

Gigi Becali: „N-am să vorbesc decât la superlativ de ei toată viața”

„Nici nu mă gândeam că își dă demisia. Dacă și-a dat demisia, înseamnă că pleacă și Pintilii. Ei sunt împreună. Cred că Elias s-a consultat cu Pintilii de și-a dat demisia. Am să vorbesc acum, după meci. Eu, îți dai seama, n-am să vorbesc decât la superlativ de ei toată viața. Am luat mulți bani cu ei, aproape 40 de milioane de euro”, a declarat Becali la Prima Sport.

Pintilii a făcut parte din staff-ul FCSB de șase ani, de la încheierea carierei sale de fotbalist, și a ocupat inclusiv funcția de antrenor principal interimar.

FCSB va începe play-out-ul în premieră după acest sezon, începând cu partida împotriva ultimei clasate, Metaloglobus București.

În urma acestui rezultat, echipa a încheiat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte. „U” Cluj urcă temporar peste FC Dinamo București și ajunge la 54 de puncte.