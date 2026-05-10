Atacantul în vârstă de 30 de ani a reușit primul său gol de la transferul la Dinamo, după ce a deschis scorul încă din minutul 4, cu o lovitură de cap excelentă, în urma centrării trimise de Danny Armstrong. Tot Pușcaș a avut o contribuție decisivă și la golul victoriei, marcat de Kennedy Boateng în prelungiri, după o fază în care și-a protejat perfect mingea în careu și i-a așezat balonul fundașului ghanez.

Îl urechează pe Pușcaș după meciul cu FC Argeș: „Să termine cu astea!”

Evoluția atacantului român a fost apreciată inclusiv de Basarab Panduru, care a avut însă și un mesaj direct pentru vârful „câinilor”.

„De mult timp nu am văzut o lovitură de cap ca a lui Pușcaș. Victoria este meritată. Au alergat, au muncit, au meritat victoria astăzi.

Trebuie să termine cu astea: ba ai, ba nu ai pubalgie! În toată lumea sunt jucători care au pubalgie. Dai goluri, joci bine, nu ai; când jocul nu merge, ai pubalgie.

Am văzut și la Yamal. Dacă nu mai are nimic, probabil își poate vedea de meciuri și de antrenamente, iar de la anul să marcheze mai mult”, a declarat Panduru la Prima Sport.

În ultimele luni, Pușcaș s-a confruntat cu probleme medicale, iar pubalgia i-a afectat ritmul și constanța.

Totuși, prestația contra lui FC Argeș poate reprezenta momentul relansării pentru atacantul transferat de Dinamo în această primăvară.

Succesul obținut pe „Arcul de Triumf” îi apropie pe dinamoviști de locul 4, care duce la barajul pentru Conference League.

Cu două etape înainte de final, Dinamo are un avantaj important față de Rapid în lupta pentru poziția europeană.