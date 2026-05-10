George Pușcaș a fost cel care a deschis scorul în minutul 4, cu o lovitură de cap. ”Câinii” au alergat după golul de 2-0, dar piteștenii au fost cei care au marcat pentru 1-1 în minutul 64, prin Adel Bettaieb, care a punctat cu un șut pe jos din unghi, la care Epassy nu a putut să intervină.

Dinamo, fără Raul Opruț în meciul cu CFR Cluj

Kennedy Boateng a fost cel care a dat lovitura în minutul 90+1, cu un șut plasat, din ”assist-ul” lui George Pușcaș, iar Dinamo a obținut trei puncte mari în lupta pentru locul patru.

Pentru Dinamo, urmează meciul cu CFR Cluj din campionat, decisiv pentru locul trei, care asigură calificarea directă în preliminariile Conference League. În meciul din etapa următoare, Zeljko Kopic nu se poate baza pe unul dintre cei mai importanți oameni din echipă.

Raul Opruț (28 de ani) a încasat un cartonaș galben în meciul cu FC Argeș, al patrulea din acest play-off, astfel că va fi suspendat în meciul cu CFR Cluj. Cel mai probabil, antrenorul croat se baza pe Valentin Țicu în următoarea rundă.

Dinamo - FC Argeș 2-1 | Echipele de start:

Dinamo : Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Rezerve: Roșca - Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu

FC Argeș : Căbuz - Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Matos

Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, Manole, Marin

Cum arată runda a noua din play-off:

Dinamo - CFR Cluj

FC Argeș - Rapid

Universitatea Craiova - U Cluj

Dinamo - CFR Cluj, calcule pentru locul trei

Pentru a evita meciul de baraj și a încheia pe ultima treaptă a podiumului, bucureștenii trebuie să recupereze diferența de patru puncte față de CFR Cluj, actuala ocupantă a locului trei. Prima și cea mai importantă condiție este obținerea unei victorii în etapa a noua, chiar în meciul direct disputat cu ardelenii, pe teren propriu. Un succes ar strânge clasamentul, aducând-o pe Dinamo la un singur punct în spatele rivalei înainte de ultima rundă.

Mai departe, în etapa a zecea a sezonului, Dinamo trebuie să scoată în fața celor de la U Cluj un rezultat mai bun decât cel înregistrat de CFR Cluj în duelul cu FC Argeș. Concret, o remiză a „câinilor” ar fi de ajuns doar dacă echipa clujeană pierde meciul, în timp ce o victorie devine obligatorie în cazul în care CFR obține un egal.

Cum arată clasamentul din play-off, după opt runde: