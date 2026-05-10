Quaresma și-a încheiat cariera în 2022 și de-a lungul timpului a evoluat pentru formații precum Sporting Lisabona, unde l-a avut antrenor pe Laszlo Boloni, Barcelona, Porto, unde a fost coleg cu Cristi Săpunaru, Chelsea, Inter și Beșiktaș.

Ricardo Quaresma a prefațat ”El Clasico”, dar a vorbit și despre situația tensionată de la Real Madrid din ultima perioadă.

”Cred că va fi un meci foarte tare. Se întâlnesc două echipe care au multă calitate. Să sperăm că Barcelona va câștiga meciul și că va obține titlul. Barcelona e mai puternică, dar un Clasico e un Clasico. Se poate întâmpla orice.

Am avut norocul să joc la Barcelona, să-mi îndeplinesc un vis. Barcelona mereu mi-a plăcut. Eu am fost un jucător altfel, mereu am fost liniștit înainte de meci și în timpul meciului. Dar e diferit de la jucător la jucător. Unii sunt emoționați, dar eu mereu am fost liniștit.

La Real s-au întâmplat multe în ultimele zile. E ceva normal în fotbal. Ce nu e normal e să se afle, să iasă din vestiar. Nu știu ce a fost acolo, dar în lumea fotbalului e normal ca la unele antrenamente să se mai întâmple astfel de lucruri”, a spus Quaresma.