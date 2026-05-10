Piteștenii au fost învinși dramatic în deplasare, duminică, în ultimul meci al etapei a opta din play-off-ul Superligii. George Pușcaș a deschis scorul devreme pentru formația alb-roșie, încă din minutul 3, cu o lovitură de cap. Oaspeții au reușit să restabilească egalitatea în partea secundă prin Bettaieb (64'), însă soarta partidei s-a decis în primul minut al prelungirilor, când șutul lui Boateng a fost deviat în propria poartă de Tudose.

La scurt timp după fluierul final, tehnicianul formației din Trivale a avut o reacție vehementă la adresa primului unsprezece, criticând lipsa de ritm. Deși a apreciat efortul fizic din partea a doua a jocului, antrenorul a punctat că ar fi înlocuit aproape întreaga echipă încă de la pauză, dacă regulamentul i-ar fi permis acest lucru.

„Sunt mulțumit de atitudinea echipei, am jucat de la egal la egal. Am avut situații mari la 1-1, după aceea am schimbat ofensiv. Am fost învinși din două faze fixe, ei au avut bară dintr-o lovitură laterală. Suntem ca soldații pe front, au cerut schimbări și nu mai aveam. Dacă aș fi avut, la pauză aș fi făcut 6-7 schimbări. În afară de 2-3 jucători, aș fi schimbat tot”, a transmis antrenorul piteștenilor.

Probleme de efectiv pe final de sezon

Bogdan Andone a explicat și de ce a ezitat să epuizeze toate modificările după primele 45 de minute, aducând în discuție starea fizică a lotului restrâns pe care îl are la dispoziție și teama de accidentări suplimentare.

„Acum să încercăm să batem Rapidul pentru locul cinci. Aș fi făcut șapte schimbări, mi-a fost frică să le fac pe toate cinci la pauză, știam ce probleme avea Garutti, voiam să schimb ambii fundași laterali, ambii mijlocași laterali, Ianis Pîrvu și el, Garutti. Am fost nemulțumit de ritmul nostru, nu am fost noi, dar repriza a doua a fost diferită. Dar nu cred că se va mai repeta, dacă aș fi avut 11 schimbări, pe toate le-aș fi făcut, toți ar fi trecut pe margine. Echipa e foarte bine pregătită fizic, avem dueluri câștigate, dar avem un lot destul de restrâns. Nu am avut accidentări musculare, dar au apărut pubalgii”, a adăugat tehnicianul.

Potrivit ierarhiei din play-off, victoria o propulsează pe Dinamo pe locul 4, cu 37 de puncte, în timp ce FC Argeș rămâne pe ultima poziție, a șasea, având 30 de puncte strânse în clasament.