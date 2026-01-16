Dinamo continuă campania de achiziții din această iarnă, mutând spectaculos prin aducerea unui tânăr cu școala fotbalului iberic. După ce l-au acontat pe Valentin Țicu, oficialii din Ștefan cel Mare au bătut palma cu Ianis Tarbă, fotbalist crescut în celebra „La Masia” a Barcelonei, unde a fost coleg cu starul mondial Lamine Yamal.



Tarbă a explicat că nu a stat prea mult pe gânduri când a apărut oportunitatea de a juca pentru „câini”, deși a avut și alte variante în România.



„Când am auzit oferta de la Dinamo a fost foarte ușoară decizia. Să vii la un club ca Dinamo este o fericire. Vin din Spania, acolo era destul de cald. N-am mai văzut zăpadă de 10 de ani... Sunt foarte motivat și chiar vreau să ne îndeplinim toate obiectivele și să ajungem cât mai sus în clasament”, a mărturisit noul jucător al lui Dinamo într-un interviu exclusiv pentru PRO TV (SPORT.RO).



Inspirație de la Cristiano Ronaldo



Chiar dacă și-a făcut junioratul în curtea Barcelonei, Ianis Tarbă nu s-a ferit să admită că modelul său în fotbal este legenda rivalei Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Tânărul fotbalist crede că mentalitatea portughezului este un exemplu demn de urmat pentru orice sportiv care vrea să facă performanță.



Extrema dreaptă le-a transmis fanilor că vrea să lupte pentru un trofeu încă din acest sezon.



„Toată lumea care mă știe, știe că jucătorul meu preferat este Cristiano Ronaldo. Avem foarte multe ce învăța de la el. Totuși, tu ai făcut junioratul la Barcelona... Da, nu cred că e problemă acolo. Abia aștept să îmbrac culorile lui Dinamo și să fac fanii fericiți. E obiectivul tău principal un trofeu anul ăsta cu Dinamo? Da, ar fi foarte frumos și ne dorim acest lucru. Da, am mai avut oferte din Liga 1, dar când am auzit de Dinamo a fost o decizie foarte ușoară”, a mai spus Ianis Tarbă.

