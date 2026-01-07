Zeljko Kopic a dezvăluit că așteaptă și alte transferuri, după ce Valentin Țicu (25 de ani) a semnat și a plecat deja alături de noii săi colegi în cantonamentul din Antalya. Printre jucătorii ”vânați” de șefii lui Dinamo se numără și un atacant.



Liam Eissat semnează cu Dinamo



Liam Eissat (18 ani), fratele lui Lisav Eissat, s-a deplasat alături de Dinamo în cantonamentul din Antalya. Inițial în probe, se pare că atacantul va semna cu echipa lui Kopic, anunță Fanatik.ro.



Într-un timp foarte scurt, fratele internaționalului român a reușit să-i convingă pe cei din staff-ul tehnic al lui Dinamo. Rămâne, însă, de văzut dacă acesta va primi și minute sub comanda lui Zeljko Kopic în Superligă.



Dinamo se află pe locul patru în clasament cu 38 de puncte. După 21 de etape, ”câinii” au bifat 10 victorii, opt remize și trei eșecuri.



Zeljko Kopic: ”Avem deja țintele stabilite”



”Câinii” au câștigat cu 2-0 meciul cu Young Boys Berna din Antalya, capul de afiș al perioadei de pregătire, iar Kopic a anunțat, după meci, și alte mutări la echipă.



„Sunt mulți jucători care sunt în legătură cu Dinamo. Avem deja țintele stabilite și nu are rost să mă repet, rămâne de văzut ce vom face cu transferurile”, a spus Zeljko Kopic.

