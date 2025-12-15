Nicolae Stanciu s-a transferat cu surle și trâmbițe, în Serie A, la Genoa, în vară.

În acel moment, mutarea a entuziasmat lumea fotbalului de la noi pentru că, în vremurile pe care le trăim, rar se întâmplă ca un jucător român să mai facă pasul spre un campionat din Top 5. Mai ales după 30 de ani! Din păcate, acum avem și o explicație pentru dispariția fotbaliștilor noștri de la astfel de întreceri. Pe scurt: ei nu fac față la acest nivel!

Stanciu, în ciuda unui CV în care se regăsesc formații precum Anderlecht (Belgia), Sparta Praga și Slavia Praga (Cehia), a ajuns acum să facă tușa în Serie A. Iar asta după ce a primit destule șanse, imediat după sosirea sa, la Genoa.

Nicolae Stanciu, 71 de minute de fotbal în două luni și jumătate!

Imediat după startul sezonului, între mijlocul lunii august și începutul lui septembrie, Nicolae Stanciu era o prezență constantă în echipa lui Genoa, sub comanda francezului Patrick Vieira. Cum însă în primele sale cinci meciuri, echipa a câștigat o singură dată, în cupă cu Vicenza, au început schimbările în primul 11. Drept urmare, Stanciu s-a „lipit“ de bancă.

Apoi, colac peste pupăză, fostul căpitan al României s-a și accidentat la coapsă – a pierdut patru meciuri din acest motiv, în octombrie -, iar când s-a refăcut nu l-a mai găsit pe bancă pe Patrick Vieira, ci pe înlocuitorul acestuia, Daniele De Rossi (42 de ani).

Din păcate pentru Stanciu, noul manager nu crede deloc în fostul căpitan al României! În ultimele șapte partide disputate de Genoa, în toate competițiile, cele în care Stanciu a fost apt de joc, românul a prins... o singură partidă! Într-o înfrângere din cupă, 0-4 cu Atalanta, în care a jucat 71 de minute. În rest, Stanciu a fost de fiecare dată în lot, însă niciodată n-a fost trimis pe teren de Daniele De Rossi, în campionat.

Având în vedere această situație, sunt șanse mari ca Stanciu să-și ia adio de la echipa patronată de Dan Șucu, în ianuarie, când va începe perioada de transferuri. O posibilă destinație ar putea fi chiar Rapid. Despre acest scenariu a vorbit, de curând, Victor Angelescu, acționarul formației bucureștene.

