"Nu e nimic intamplator, dar nu credeam ca o sa o vad asa jos!" Cum a ajuns Dinamo pe loc de retrogradare

Ioan Andone a comentat situatia de la Dinamo.

Dinamo se afla, in prezent, pe loc de retrogradare in clasamentul Ligii 1. Dinamovistii au pierdut cu 0-2 in deplasare, la Botosani. Fost antrenor in Stefan Cel Mare, Ioan Andone a vorbit despre situatia in care a ajuns echipa si a vorbit despre problemele existente la club.

"E o perioada proasta, totul cred ca a inceput din vara, pentru ca trebuia sa se gandeasca. Problemele lor sunt mari in aparare, mari de tot. Nu intamplator au luat doua goluri la Botosani. Am vazut meciul. Imi pare rau pentru situatia in care sunt.

Odata ce ai ajuns in play-out anul trecut, sigur ca cei care sunt patimasi nu-si doresc sa mai ajunga, ceilalti care stau si analizeaza, poate mai mult nu se poate acum. Poate pe viitor se va putea", a declarat Ioan Andone, actualul manager general de la Voluntari.

Fostul antrenor al dinamovistilor a marturisit sa nu se astepta sa o vada pe Dinamo in aceasta situatie, insa stie ca la club exista probleme.

"Nu credeam ca o sa o vad pe Dinamo asa. Eu am lucrat doi ani si ceva acolo, stiu situatia. Acolo sunt niste probleme, eu le stiu. De la mijloc in sus au solutii bune, nu bunicele, in aparare au probleme. Le trebuie si competitie pentru Penedo. Nu poti sa stai numai cu Penedo la 38 de ani aproape, sa fie solutia cea mai buna. Trebuie competitie si la Penedo. Penedo nu e ceea ce trebuie la Dinamo acum", a explicat Ioan Andone.

Dinamo a ajuns pentru prima data pe un loc de baraj, lucru care nu s-a mai intamplat vreodata in istoria clubului. Infrangerea cu Botosani a oferit un minim istoric pentru formatia din "Stefan cel Mare".