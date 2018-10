"La ce fizic avea, ziceai ca e bucatar!" Dinamo il putea lua gratis pe Ongenda! De ce l-a refuzat

Botosaniul a impins-o pe Dinamo in zona retrogradarii dupa victoria cu 2-0 de aseara.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Francezul crescut de PSG Ongenda a fost unul dintre ce mai buni de pe teren. Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, spune ca mijlocasul ofensiv a fost aproape inclusiv de Dinamo in aceasta vara. 'Cainii' l-au refuzat: era prea gras.

"Ongenda a facut o prima repriza foarte buna, a jucat aproape de potentialul pe care il avea cand era la PSG. El joaca atunci cand trebuie si atat cat poate. Nu este inca bine fizic, noi asta incercam sa obtinem acum cu el. Daca va reveni la nivelul fizic de acum doi, trei ani poate juca lejer intr-un campionat puternic. La Fabbrini s-a vazut ca a intrat putin suparat pe teren, se astepta sa fie titular.

A facut pana la urma diferenta si bine a facut Costel Enache ca a decis sa intre proaspat. Stiu ca Ongenda si Fabbrini au fost propusi la mai multe echipe din Romania, printre ele si Dinamo. Cand l-am vazut pe Ongenda in Austria, avea fizic de bucatar, nu credeam ca e el, ziceam ca poate e fra-su. Noroc ca o persoana din club a zis ca merita sa-i dam o sansa la ce CV are. Doar noi am fost nebuni sa riscam cu el", a spus Iftime pentru Fanatik.