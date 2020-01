Salt MAJOR pentru 'Mbappe' Coman: e PRIMUL din Romania! Cota i-a EXPLODAT: cat valoreaza acum si care e diferenta fata de visul lui Becali

Florinel Coman a marcat 10 goluri in acest sezon si e golgeterul campionatului.

2020 ii poate aduce atacantului de 21 de ani transferul la care viseaza atat el, cat si patronul FCSB! Coman vine dupa cateva luni de progres constant. Dupa Euro U21, unde a fost printre vedetele nationalei care a ajuns in semifinalele turneului, Coman a crescut in consistenta si a confirmat aproape meci de meci in tricoul echipei de club. Analistii transfermarkt i-au actualizat cota de transfer in decembrie. Astfel, conform site-ului german, pretul real al lui Coman a crescut cu doua milioane de euro in cateva luni si a ajuns la 5,5 milioane! Jucatorul crescut in Academia Hagi e cel mai scump fotbalist din Liga 1 in acest moment!

Evaluarea transfermarkt e insa departe de pretentiile lui Gigi Becali. Patronul FCSB viseaza la un pret macar de 5 ori mai mare pentru Coman, care a costat 3 milioane de euro acum doi ani si jumatate, cand a venit in Bucuresti.