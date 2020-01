Gnohere, oferta de ultima ora! Becali, tentat cu MILIONUL de euro! Unde poate ajunge 'Bizonul' in 2020

Becali exita sa-si vanda golgeterul in aceasta iarna, desi il va pierde gratis la finalul sezonului.

Gnohere (31 de ani) e dorit insistent de bulgarii de la Levski, anunta fakti.bg. Levski viseasa la titlu dupa multi ani in care a stat in umbra lui Ludogoret. Acum e pe 2, la 5 puncte in spatele campioanei, dar cu mari asteptari de la 2020.

Becali a declarat ca nu ia in calcul sa-l piarda pe 'Bizon' in aceasta iarna, insa propunerea lui Levski ar putea sa-i schimbe planurile. Bulgarii pot sa dea pana la 1 milion de euro pe Gnohere.

"Gnohere s-a suparat ca l-am pus pe lista cu aia 13 la care vreau sa renunt. I-am zis ca oricum i se termina contractul in vara. I-am zis ca, daca vrea, acum pe loc ii prelungesc contractul. A inceput sa rada. Eu am vrut sa-i arat ca nu vreau sa renunt la el", a spus Becali la PRO X.

FCSB s-a despartit deja de Tsoumou. Vintila ii mai are ca optiuni de atac pe Hora si Tanase, in afara lui Gnohere. Tanase a preferat ca 9 fals in ultimele meciuri oficiale jucate de FCSB in 2019.