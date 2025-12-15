Campioana României s-a chinuit atât în campionat, cât și în competițiile europene.

Marius Șumudică crede că FCSB nu va câștiga titlul a treia oară consecutiv

După primele 19 etape, roș-albaștrii sunt pe locul 10 în clasamentul din Superliga României, cu 25 de puncte strânse, în timp ce, în Europa League, FCSB ocupă locul 27, cu șase puncte adunate în șase meciuri.

Marius Șumudică a analizat parcursul campioanei en-titre și a făcut o predicție în legătură cu felul în care echipa patronată de Gigi Becali va încheia acest sezon. Fostul antrenor de la Rapid este de părere că FCSB va reuși să se califice în play-off, însă, cu privire la șansele la titlu ale roș-albaștrilor, Șumudică este destul de rezervat.

”Consider că FCSB o să fie în play-off, dar nu știu dacă are vreo șansă la titlu”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

În momentul de față, FCSB se află la 14 puncte în urma liderului Rapid, însă după înjumătățire, diferența ar rămâne de doar 7 puncte.

