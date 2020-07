Gigi Becali pregateste reconstructia la FCSB! Se anunta mai multe reveniri la echipa: "M-au sunat ca ma vor inapoi!" Ce jucatori pot veni dupa Briceag si Bus

FCSB se pregateste intens pentru urmatorul sezon din Liga 1 si Gigi Becali este gata sa anunte noi mutari la echipa.

Gigi Becali nu vrea sa mai arunce cu banii si e gata sa readuca mai multi jucatori imprumutati. Din planurile patronului vor putea face parte Ovidiu Horsia (19 ani - Poli Iasi), Adrian Sut (21 de ani - Clinceni), Robert Ion (19 ani - Clinceni) si Gabriel Simion (22 de ani - Astra).

Horsia, mijlocas stanga la Poli Iasi, a confirmat ca a fost sunat deja de FCSB, iar cei de acolo l-au instiintat ca il doresc inapoi la echipa.

Horsia a inscris 6 goluri si a oferit 3 pase de gol in cele 36 de meciuri jucate pentru Poli Iasi in acest sezon. Mijlocasul de 19 ani este evaluat la 450.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

"M-au sunat cei de la FCSB ca ma vor inapoi din vara. Sunt sanse sa revin, dar acum sunt cu gandul la Poli Iasi, sa obtinem puncte si sa iesim din aceasta situatie dificila. Idolul meu e Dennis Man si sper sa ajung intr-un campionat puternic, precum cel din Spania", a spus Horsia pentru Gazeta.

William de Amorim va reveni si el la echipa antrenata de Toni Petrea. Fostul mijlocas al Astrei a fost imprumutat in ultimele sezoane, insa este in continuare sub contract cu FCSB.

In acest sezon a fost imprumutat la Xanthi, in Grecia, unde a reusit sa inscrie 3 goluri in 28 de meciuri. Gigi Becali ii platea Astrei 700.000 de euro in schimbul lui Amorim, in 2016.

FCSB a finalizat deja transferurile lui Marius Briceag (fundas stanga - 28 de ani) si Sergiu Bus (atacant - 27 de ani)