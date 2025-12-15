Norvegia și-a trecut în palmares titlul mondial, pentru a 5-a oară, după o finală electrizantă, duminică, în fața Germaniei, la Rotterdam: 23-20.

La finalul acestei întâlniri pe muchie de cuțit – scorul a fost egal, la pauză: 11-11 – în prim-plan s-a aflat inegalabila Katrine Lunde (foto), omul care a apărat buturile scandinavelor. Pentru că finala cu Germania a marcat ieșirea ei de pe scena handbalului feminin, la nivelul echipelor naționale. Iar asta după 25 de turnee finale cu Norvegia!

În cariera ei formidabilă, Lunde a cucerit 21 de medalii cu echipa națională dintre care 13 de aur! Triumful Mondial de acum a venit după ce, tot cu ea pe teren, Norvegia a devenit regina lumii handbalului feminin și în 2011 și în 2021. Atenție: în finala câștigată cu Germania, la Rotterdam, Lunde a apărat tot meciul, la 45 de ani, având un procentaj al paradelor salvatoare de 41%. Procentajul ei pentru tot acest Mondial a fost și mai bun, de 47,7%.

Pe lângă victoriile de la Mondiale, alături de Norvegia, Lunde și-a trecut în palmares și următoarele trofee majore:

*Trei titluri olimpice: 2008, 2012, 2024

*Șapte titluri europene: 2004, 2006, 2008, 2010, 2020, 2022, 2024

Și la nivel de club, Lunde a câștigat tot ce se putea. De mai multe ori! Firește, la loc de cinste sunt cele șapte trofee de Champions League.

În acest moment, Lunde evoluează în Serbia, la Steaua Roșie Belgrad, după ce, în trecut, a fost la Vipers, Aalborg, Viborg, Gyor, Rostov-Don și Odense.

După Mondialul încheiat ieri, specialiștii au venit, la unison, cu un verdict incontestabil în ceea ce o privește pe Katrine Lunde: „Cea mai mare handbalistă din toate timpurile“.

