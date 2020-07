SURPRIZA URIASA! Ce jucator vrea sa transfere Gigi Becali la FCSB!

Gigi Becali a pus ochii pe un jucator din playoff-ul Ligii 1.

Patronul lui FCSB a spus de mai multe ori ca isi doreste sa aduca jucatori in aparare. La cea mai recenta conferinta de presa de la palat, Becali a declarat ca ii plac jucatorii din Grecia, Macedonia, Bulgaria, Ucraina, Albania si Bosnia, motiv pentru care i-a cerut lui Mihai Stoica sa ii gaseasca un fundas central din aceste tari.

Dupa doar cateva zile, presa din Bosnia a scris despre interesul pe care FCSB l-a manifestat pentru Daniel Graovac, fundas care evolueaza in prezent la Astra Giurgiu.

Sportivul in varsta de 26 de ani a impresionat in acest sezon petrecut in Liga 1, unde a jucat in 26 de partide, el atragand si atentia unor cluburi din Belgia.

Contractul sau cu giurgiuvenii se incheie in 2022, iar daca vrea sa-l aduca la FCSB Gigi Becali trebuie sa plateasca cel putin 725.000 de mii de euro.

Bosniacul a mai evoluat in trecut la echipe precum Mouscron sau Dinamo Zagreb.