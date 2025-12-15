Așa cum au anunțat în ultimele luni, giuleștenii caută și un mijlocaș central în iarnă, iar una dintre țintele celor de la Rapid ar fi Marko Rog (30 de ani), croatul care joacă la Cagliari.



Marko Rog, mai aproape de Rijeka decât de Rapid

Rog, fotbalist cu 21 de meciuri la naționala Croației, pentru care Cagliari plătea 15 milioane de euro în 2020, pentru a-l transfera definitiv de la Napoli, nu mai intră în planurile clubului din Sardinia, la care a jucat doar 45 de minute în actuala stagiune.



Marko Rog intră acum în ultimele șase luni de contract cu Cagliari, însă, pe lângă Rapid, de serviciile sale ar fi interesată și Rijeka, formația campioană din Croația, anunță Germanijak.

"Deși Rog este dorit și de Rapid București, liderul actual din România, Rijeka rămâne o ofertă mai tentantă pentru el. Și e de înțeles, chiar dacă românii pot oferi mai mulți bani", scriu croații.

Rog și-ar dori să revină în țara natală, acolo unde a jucat și în sezonul trecut, la Dinamo Zagreb, sub formă de împrumut de la Cagliari.

După titlul cucerit în primăvară, Rijeka traversează un sezon modest. În campionat ocupă abia locul 6 din 10, cu 21 de puncte în 16 etape. În schimb, croații au strâns 8 puncte în grupa unică din Conference League și au șansa de a se califica în primăvara europeană după ultimul meci, programat joi, contra lui Șahtior Donețk.

