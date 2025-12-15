VIDEO EXCLUSIV Lens, liderul-minune din Ligue 1! Doi fotbaliști francezi nebăgați în seamă de selecționer au dus-o pe primul loc

Lens, liderul-minune din Ligue 1! Doi fotbaliști francezi nebăgați în seamă de selecționer au dus-o pe primul loc
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

LensOdsonne EdouardMatthieu UdolPSGOlympique Marseille
Echipa RC Lens va încheia anul 2025 în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Franţei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia OGC Nice, duminică seara, în etapa a 16-a din Ligue 1.

Gazdele au obţinut victoria, a şasea consecutivă, graţie dublei lui Odsonne Edouard (15 și 57), la care Matthieu Udol a contribuit cu două pase decisive.

Marcatorul este un atacant central francez de 27 de ani trecut și pe la Celtic sau Crystal Palace, al doilea este un fundaș stânga francez de 29 de ani venit după un deceniu petrecut la Metz - atât Edouard, cât și Udol au ajuns la Lens în vară și nu au nici măcar o selecție la naționala Franței.

VIDEO Lens - Nice 2-0, cu Odsonne Edouard autor al unei ”duble” după pasele decisive ale lui Matthieu Udol

"Les Sang et Or" au acumulat 37 de puncte graţie acestui succes, unul în plus faţă de campioana en titre, Paris Saint-Germain, învingătoare la rândul ei sâmbătă, în deplasare, în faţa formaţiei FC Metz (scor 3-2).

Tot duminică, în derby-ul etapei, echipa Olympique Marseille (locul 3) s-a impus la limită, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei AS Monaco, pe Stade Velodrome, printr-un gol marcat de Mason Greenwood în minutul 82.

Campionatul Franţei va lua o pauză cu ocazia sărbătorilor de iarnă, următoarea etapă fiind programată în zilele de 2, 3 şi 4 ianuarie.

Rezultatele din etapa 16 din Ligue 1

Vineri

Angers SCO - FC Nantes 4-1

Au marcat: Abdelli (17 - penalty), Cherif (60), Djibirin (85), Rao-Lisoa (90+4), respectiv Centonze (81).

Sâmbătă

Rennes - Brest 3-1

Au marcat: Lepaul (24), Tamari (25), Mohamed Meite (87), respectiv Mama Balde (13).

FC Metz - Paris Saint-Germain 2-3

Au marcat: Deminguet (42), Ţitaişvili (81), respectiv Goncalo Ramos (31), Ndjantou (39), Doue (63).

Paris FC - FC Toulouse 0-3

Au marcat: Massa (28), Gboho (37, 69).

Duminică

Olympique Lyon - Le Havre 1-0

A marcat: Sulc (52).

AJ Auxerre - Lille OSC 3-4

Au marcat: Sinayoko (57, 83 - penalty), Mbemba (66 - autogol), respectiv Haraldsson (9), Bentaleb (77), Diaoune (80), Benjamin Andre (86).

RC Strasbourg - FC Lorient 0-0

RC Lens - OGC Nice 2-0

A marcat: Edouard (15, 57).

Olympique Marseille - AS Monaco 1-0

A marcat: Greenwood (82).

Clasamentul din Ligue 1

Info: Agerpres

