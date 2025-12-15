Echipa RC Lens va încheia anul 2025 în fotoliul de lider al campionatului de fotbal al Franţei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia OGC Nice, duminică seara, în etapa a 16-a din Ligue 1.

Gazdele au obţinut victoria, a şasea consecutivă, graţie dublei lui Odsonne Edouard (15 și 57), la care Matthieu Udol a contribuit cu două pase decisive.

Marcatorul este un atacant central francez de 27 de ani trecut și pe la Celtic sau Crystal Palace, al doilea este un fundaș stânga francez de 29 de ani venit după un deceniu petrecut la Metz - atât Edouard, cât și Udol au ajuns la Lens în vară și nu au nici măcar o selecție la naționala Franței.

VIDEO Lens - Nice 2-0, cu Odsonne Edouard autor al unei ”duble” după pasele decisive ale lui Matthieu Udol

