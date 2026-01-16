Selecţionatele Franţei şi Germaniei au debutat cu victorii, joi, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care se desfăşoară în Danemarca, Suedia şi Norvegia și este transmis în exclusivitate de VOYO.

Franța - Cehia 42-28

Franţa, deţinătoarea trofeului, a surclasat Cehia cu 42-28, în Grupa C.

Elohim Prandi, Melvyn Richardson şi Dylan Nahi au marcat câte 6 goluri fiecare.

