Selecţionatele Franţei şi Germaniei au debutat cu victorii, joi, la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care se desfăşoară în Danemarca, Suedia şi Norvegia și este transmis în exclusivitate de VOYO.
Franța - Cehia 42-28
Franţa, deţinătoarea trofeului, a surclasat Cehia cu 42-28, în Grupa C.
Elohim Prandi, Melvyn Richardson şi Dylan Nahi au marcat câte 6 goluri fiecare.
Germania - Austria 30-27
Germania, clasată pe locul 4 la EURO 2024 şi vicecampioană olimpică la Paris, a trecut de Austria, cu 30-27, condusă de Johannes Golla (7 goluri) şi Lukas Zerbe (6).
Spania - Serbia 29-27
Spania, dublă campioană europeană (2018 și 2020), a învins Serbia cu 29-27.
În poarta învinşilor s-a aflat o perioadă de timp Vladimir Cupara (CS Dinamo Bucureşti - foto), care a apărat un şut din 6.
Norvegia - Ucraina 39-22
Norvegia a învins fără drept de apel Ucraina, cu 39-22.
Andrii Akimenko (CS Dinamo București) a marcat 3 goluri pentru învinşi, Ivan Burzak (Minaur Baia Mare) 3 și Zahar Denisov (SCM Timişoara) 1.
Portarul Ghenadi Komok (HC Buzău) a avut 7 intervenţii, iar Anton Terehov (Minaur Baia Mare) una, informează Agerpres.
România va debuta vineri, contra Portugaliei, clasată pe locul al patrulea la Campionatul Mondial de anul trecut. Celelalte două adversare vor fi Danemarca, nimeni alta decât campioana olimpică şi mondială, şi Macedonia de Nord.
Rezultatele înregistrate joi la EHF EURO 2026
Grupa A
Spania - Serbia 29-27
Germania - Austria 30-27
Grupa C
Franţa - Cehia 42-28
Norvegia - Ucraina 39-22