Fostul portar al lui Juventus și Dinamo e din nou titular! Cifrele momentului

Laurențiu Brănescu (31 de ani) apără în prezent poarta celor de la Hibernians FC, în prima ligă din Malta, unde a redevenit titular în 2026, după o primă parte a sezonului oscilantă.

Statisticile lui Brănescu în Malta indică un sezon complicat. Cu o cotă de piață de 200.000 de euro, portarul a încasat 15 goluri în cele doar 7 apariții bifate în toate competițiile pentru Hibernians.

Startul aventurii sale la maltezi a fost marcat de eliminarea dură din preliminariile Conference League, în iulie 2025, când a încasat 7 goluri în „dubla” cu Spartak Trnava. După acele partide, Brănescu a pierdut postul de titular, fiind lăsat pe bancă sau în afara lotului în lunile septembrie și octombrie.

Situația s-a schimbat la începutul lui 2026. Brănescu a apărat poarta în victoria clară din campionat, 4-1 cu Gzira United, pe 6 ianuarie, dar și în succesul din Cupa Maltei, 3-1 cu Gudja United. Contractul său cu gruparea insulară este valabil până în vara acestui an.

Considerat cândva unul dintre cei mai promițători goalkeeperi ai României, fiind cumpărat de Juventus Torino la o vârstă fragedă, Laurențiu Brănescu a ajuns într-un punct al carierei departe de lumina reflectoarelor marilor campionate. După despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț în vara lui 2025, portarul vâlcean a semnat cu Hibernians FC, ocupanta locului secund în campionatul maltez.

Fostul internațional U21 a avut un start de an activ. Duminică, 11 ianuarie 2026, Brănescu a fost integralist în înfrângerea suferită de echipa sa pe teren propriu, 0-2 cu Mosta FC. Acesta a fost al treilea meci consecutiv ca titular pentru român în noul an, semn că a recâștigat încrederea antrenorului după o toamnă în care a prins rar echipa.

