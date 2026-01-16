Fostul portar al lui Juventus și Dinamo e din nou titular! Cifrele momentului

Revenire printre titulari în noul an

Statisticile lui Brănescu în Malta indică un sezon complicat. Cu o cotă de piață de 200.000 de euro, portarul a încasat 15 goluri în cele doar 7 apariții bifate în toate competițiile pentru Hibernians.

Startul aventurii sale la maltezi a fost marcat de eliminarea dură din preliminariile Conference League, în iulie 2025, când a încasat 7 goluri în „dubla” cu Spartak Trnava. După acele partide, Brănescu a pierdut postul de titular, fiind lăsat pe bancă sau în afara lotului în lunile septembrie și octombrie.

Situația s-a schimbat la începutul lui 2026. Brănescu a apărat poarta în victoria clară din campionat, 4-1 cu Gzira United, pe 6 ianuarie, dar și în succesul din Cupa Maltei, 3-1 cu Gudja United. Contractul său cu gruparea insulară este valabil până în vara acestui an.

