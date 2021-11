Ianis Stoica, lăudat în presa din Anglia! Noua „perlă” de la FCSB, comparată cu Kylian Mbappe

Ianis Stoica este curat de Arsenal, iar potrivit britanicilor, acesta a fost monitorizat de scouterii londonezilor începând cu luna septembrie.

Jurnaliștii englezi l-au analizat pe fotbalistul de la FCSB și au încercat să-i facă o caracterizare acestuia, scoțând în evidență principale sale calități.

„Cine e Ianis Stoica? Kylian Mbappe al României este aproape de un transfer la Arsenal. E un jucător versatil, care joacă la FCSB, folosit cu preponderență pe postul de extremă dreapta sau atacant central și, uneori, în spatele vârfului”, notează cei de la football.london.

Gigi Becali nici nu se gândește să renunțe la Stoica

Patronul FCSB a explicat că Ianis Stoica nu este de vânzare pentru momente, un posibil transfer al acestuia fiind luat în calcul peste doi-trei ani.

„Și eu cred că voi lua bani mulți, profilul lui de jucător nouar, toți mi-au spus, și MM, și antrenorii, chiar și Edi. M-am bucurat dacă e nouar, că de nouar duce lipsă lumea asta.

Nu știu dacă e monitorizat de Arsenal, să îl monitorizeze, dar acum să nu se...e bine acum, poate peste un an doi să îl ia, dar la ora asta nu e de vânzare. E puternic, are fizic, e înalt, are forță, apare și în fața porții, e inteligent, zici că are 23 de ani”, a declarat Gigi Becali la PRO X.