Valeriu Iftime dezminte că o avantajează pe FCSB: „Unii sunt orbiți de prostie!”

FCSB și FC Botoșani s-au întâlnit în etapa a 16-a a Ligii 1. Chiar dacă au condus până în minutul 77, grație reușitei lui Braun din minutul 24, moldovenii nu au putut să țină de rezultat și au pierdut cu 1-3.

Jucătorii aruncați în teren în repriza a doua de Toni Petrea au schimbat soarta meciului, iar Valentin Gheorghe, Ianis Stoica și Florin Tănase au marcat golurile care le-au adus toate cele trei puncte roș-albaștrilor.

Însă, Sorin Cârțu a declarat în exclusivitate la Ora Exactă în Sport, la PRO X, că nu are așteptări la partidele dintre FCSB și FC Botoșani, argumentând: „Am mai văzut meciul ăsta”. Iar Valeriu Iftime a ținut să îi răspundă președintelui Universității Craiova.

„Tot folclorul dintre FCSB și Botoșani nu are niciun fundament, unii sunt orbiți de prostie. Am avut ocazii, puteam face 2-0, la 1-1 am vrut să câștigăm, ne-am dus peste ei, darr nu a ieșit cum am vrut.



Ne-am obișnuit să controlăm jocul, de aia am adormit până la urmă! Am încercat să jucăm fotbal, am reușit o perioadă. La final, ei a fost mai proaspeți, Marius nu a reacționat”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.

În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul doi, cu 34 de puncte, în timp ce FC Botoșani se situează pe poziția a cincea, cu 27 de puncte.

