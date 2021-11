„Nu mă interesează!” Gigi Becali nu vrea să mai audă de Iordănescu. Mesajul patronului FCSB

Totul a plecat de la faptul că patronul FCSB a încălcat protocolul pe care l-a semnat cu Edi Iordănescu în momentul în care acesta a venit la echipă, lucru care l-a deranjat pe antrenor, care i-ar fi trimis lui Becali o notificare, prin intermediul avocatului, să se oprească din a mai critica public echipa.

Gestul antrenorului l-a supărat și mai tare pe Becali, care a luat decizia de a face orice pentru a-l îndepărta pe Iordănescu jr. de pe banca tehnică a FCSB.

„Nu mă interesează (ce a spus Iordănescu), a zis că nu vrea să mai pronunț numele, nu mai pronunț și gata. Ce am făcut eu rău? Nici măcar nu am instigat. A făcut un gest și când face cineva așa, nu poate lucra cu mine. Nu poți să vii să mă ameninți și după să vii la mine în curte și să lucrezi cu mine, aia m-a deranjat.

I-am și scris, mi-a zis și el să terminăm. Am terminat, nu am nicio treabă cu el, nu mai vreau să vorbesc despre ei. Nu am treabă, eu iubesc oamenii, mai ales cei care sunt cu mine în Biserică, mama lui și sora sunt cu mine, mai e și Andrei, nu știu cât e cu mine din Biserică. Eu sunt frate cu mama și sora lui, cu el nu știu dacă sunt”, a spus Gigi Becali la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Gigi Becali, realist despre șansele FCSB-ului la titlu

FCSB s-a impus cu 3-1 în meciul cu FC Botoșani, însă este la mare distanță de liderul campionatului, CFR Cluj.

După 16 etape disputate în Liga 1, CFR Cluj este lider autoritar, cu 42 de puncte, urmată de FCSB, cu 34 de puncte.

Gigi Becali este de părere că formația din Cluj are șanse mici să piardă campionatul, explicând că diferența de puncte este greu de acoperit, chiar și după înjumătățirea punctelor. (Mai multe detalii AICI!)