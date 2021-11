Becali i-a stabilit viitorul lui Ianis Stoica după ce s-a spus că ar fi monitorizat de Arsenal: "Toți mi-au spus asta"

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a explicat că Ianis Stoica nu este de vânzare pentru momente, un posibil transfer al acestuia fiind luat în calcul peste doi-trei ani.

"Și eu cred că voi lua bani mulți, profilul lui de jucător nouar, toți mi-au spus, și MM, și antrenorii, chiar și Edi. M-am bucurat dacă e nouar, că de nouar duce lipsă lumea asta.

Nu știu dacă e monitorizat de Arsenal, să îl monitorizeze, dar acum să nu se...e bine acum, poate peste un an doi să îl ia, dar la ora asta nu e de vânzare. E puternic, are fizic, e înalt, are forță, apare și în fața porții, e inteligent, zici că are 23 de ani.", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Ianis Stoica, decisiv în meciul cu FC Botoșani



Golul egalizator a fost înscris de Vali Gheorghe, în minutul 77 din pasa lui Octavian Popescu, însă Ianis Stoica a fost cel care a dus-o pe FCSB în avantaj, în minutul 86, din pasa lui Budescu. Fiul lui Pompiliu Stoica i-a pasat decisiv și lui Tănase, în al patrulea minut de prelungiri.

Stoica a ajuns astfel la al patrulea gol înscris în acest sezon, la egalitate cu Keșeru și Octavian Popescu și cu un gol mai puțin decât liderul Tănase.