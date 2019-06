Iancu viseaza sa fie SUPER VEDETA sezonului pentru Hagi! Ce a declarat dupa 3-3 cu FCSB

Gabi Iancu a marcat de doua ori in amicalul cu FCSB. Si-a trecut in cont si o ratare uriasa, din pozitie excelenta.

Iancu glumeste pe seama ratarii si spune ca o va transforma in gol in meciul oficial contra stelistilor. Atacantul se astepta sa aiba un sezon excelent la Viitorul.

"A fost un meci frumos, ambele echipe au fost obosite. Sper sa dam si in campionat cate am dat azi, dar sa nu primim cate am primit azi. Am pastrat un gol pentru campionat, am avut o ratare uriasa. Suntem de mult in cantonament, s-a acumulat oboseala. Au fost nervi, dar nu ura intre noi. Ne-am pupat dupa meci, totul e in regula. N-am pierdut niciun meci in cantonament, am depus efort foarte mare, sper sa se vada in campionat ce am muncit. Imi doresc sa luam din nou cupa, sa intram in play-off si, daca vom avea un fotbal bun, sa ne calificam si in grupe. Sper sa demonstrez, antrenorul sa ma bage cat mai mult, sa fiu cat mai constant", a spus Iancu.