PROGRAM LIGA 1 2019/2020: LPF stabileste meciurile din sezonul urmator. Cu cine vor juca FCSB, CFR sau Dinamo

Liga 1 se pregateste de sezonul 2019/2020. Azi aflam programul noului sezon.

Pauza de vara e aproape de final pentru echipele din Liga 1. Azi, LPF stabileste programul pentru sezonul competitional 2019/2020. Noul sezon aduce si o regula in premiera. Cluburile calificate in cupele europene nu se vor duela intre ele in aceasta perioada. Astfel, FCSB, CFR, Craiova si Viitorul se vor evita in primele etape, cat dureaza calificarile pentru grupele Champions League si Europa League.

Noul sezon debuteaza in weekend-ul 13-14 iulie si se va intrerupe dupa 8 saptamani, in luna septembrie, cand nationala Romaniei joaca in preliminariile EURO 2020. Pana atunci, CFR, FCSB, Craiova si Viitorul nu vor putea sa joace intre ele.

ECHIPELE DIN LIGA 1 SEZONUL 2019/2020

Chindia Targoviste si Academica Clinceni sunt nou-promovatele in Liga 1 in acest sezon.

CFR Cluj

FCSB

Viitorul Constanta

U Craiova

Astra Giurgiu

Sepsi Sfantu Gheorghe

Gaz Metan Medias

FC Botosani

Dinamo

FC Voluntari

Politehnica Iasi

FC Hermannstadt

Chindia Targoviste

Academica Clinceni

STADIOANE LIGA 1 2019/2020



FCSB si Dinamo pot imparti National Arena in urmatorul sezon. Dinamo a anuntat doua arene pentru sezonul 2019/2020.

CFR - Dr. C-tin Radulescu - Cluj

FCSB - National Arena - Bucuresti (Prima parte a sezonului se va muta la Giurgiu)

Viitorul - CENTRAL Academia Hagi - Ovidiu

Craiova - Ion Oblemenco - Craiova

Astra Giurgiu - Marin Anastasovici - Giurgiu

Sepsi - Municipal - Sf. Gheorghe

Gaz Metan - GAZ METAN - Medias

Botosani - Municipal - Botosani

Dinamo - Stefan cel Mare/National Arena - Bucuresti

Poli Iasi - Emil Alexandrescu - Iasi

FC Voluntari - Anghel Iordanescu - Voluntari

Hermannstadt - Municipal/Trans-Sil - Targu Mures/Sibiu

Chidia Targoviste - Ilie Oana - Ploiesti

Academica Clinceni - Anghel Iordanescu - Voluntari



