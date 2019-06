11:00 LIVE VIDEO FCSB - VIITORUL! Roman e titular ca fundas dreapta! Cu ce echipa joaca Andone contra lui Hagi

AICI AI TOATE FAZELE MECIULUI DE LA BRASOV!

FCSB joaca azi cel mai tare amical al verii. Intalneste Viitorul la Brasov! Dupa plecarea lui Benzar, Andone il foloseste pe Mihai Roman in banda dreapta a defensivei. Cei mai probabil, fotbalistul de 34 de ani va fi dublura lui Belu pe post. Andone continua in sistemul 4-3-3. Morutan e in dreapta atacului, Tanase in stanga, iar Hora varf impins.

Echipa de start a FCSB