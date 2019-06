FCSB nu se bazeaza nici in acest sezon pe jucatorul de la care Becali asteapta 500 de milioane de euro! ULTIMA ORA: unde va juca

Spera sa fie pastrat in lotul mare, dar va mai petrece macar un sezon departe de FCSB.

Ianis Stoica, cel mai tanar marcator din istoria FCSB, va fi cedat la Petrolul. Stoica, 16 ani, a plecat deja in cantonament cu noua sa echipa.

Petrolul il prezinta pe Stoica drept unul dintre 'cei mai promitatori fotbalisti ai categoriei sale de varsta'.

Format in academia FCSB, Stoica va imbraca tricoul celei de-a 3-a echipe de seniori din cariera. Sezonul trecut, are doua aparitii pentru Dunarea Calarasi in Liga 1. Ianis a fost cedat tot sub forma de imprumut la Calarasi, alaturi de care a retrogradat in B. Stoica are 4 meciuri in tricoul FCSB, toate in Cupa Romaniei, unde a si reusit sa marcheze cand n-avea nici 15 ani, contra Sanatatii Cluj.

Stoica e marele pariu al lui Gigi Becali pentru viitorul clubului. Patronul FCSB crede ca va lua zeci de milioane in schimbul fotbalistului. I-a pus clauza de reziliere in 500 de milioane de euro!

"Am mari asteptari de la Ianis Stoica, cred ca o sa fie cel mai valoros jucator din lot! Mai valoros decat Man, am mare incredere in el", a spus Gigi Becali despre mijlocasul ofensiv.