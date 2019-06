Bogdan Andone, suparat dupa ce-a luat 3 goluri de la Viitorul! Ce spune de PLECAREA lui Coman de la FCSB

Bogdan Andone s-a suparat pe Balgradean pentru eroarea de la golul 3 al Viitorului.

Balgradean a ales sa paseze scurt, chiar daca era sub presiune. Mingea a ajuns la Louis Munteanu, care a facut 3-3.

Andone e multumit de ceea ce a vazut la jucatorii sai in cantonamentul de la Brasov. FCSB a mai programat un ultim test inaintea debutului in Europa League, joia viitoare, cu CS Mioveni.

Andone nu tine cu dintii de Mbappe Coman, stelistul care s-a remarcat cel mai mult la Euro. Va cauta solutii sa-l inlocuiasca daca Becali il va ceda in strainatate.

"Sper ca vom mai vedea astfel de meciuri, din punctul de vedere al atacului echipei mele, nu al defensivei. Sunt momente cand putem construi si momente cand suntem sub pressing si nu o putem face. Au fost lucruri foarte bune azi, multe situatii de a marca, 3 goluri marcate, organizare destul de buna. Ca joc, ca atitudine, am stat bine. A fost o greseala la golul 3, o eroare de interpretare a fazei la golul 2.

Jucatorii mei n-au fost relaxati, dar e vorba de oboseala psihica, e normal sa fie greseli. Am stat bne in teren, ne-am creat ocazii, baietii au facut un meci bun si au muncit foarte bine in acest meci. Se vina si baietii de la Euro, ii asteptam. Sa fie sanatosi, ii asteptam! O sa aiba cateva zile de vacanta. Apoi o sa incepem pregatirea, vedem la cel nivel sunt si-i asteptam.

Au dat maximum, ii felicit pentru ce au facut acolo. Sunt multumit de cantonament, s-a muncit bine. Am acumulat si fizic, si tactic. Incercam sa avem o filosofie de joc. Vom incerca in continuare sa lucram in baza principiilor noastre. Deocamdata, nu e nimic concret legat de transferuri. Emotii avem la fiecare meci, si la oficiale, si la amicale. Avem primul meci cu Milsami, il vom pregati foarte bine. Vom mai juca joia viitoare Mioveni un ultim amical inainte de meciul cu Milsami. Daca va pleca Florinel Coman, vedem ce jucatori gasim, ce strategie vom adopta", a spus Bogdan Andone.