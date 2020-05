I-a dat dauna totala lui Gigi Becali, acum va vedea meciurile din tribuna! Ce se intampla cu Balgradean dupa ce a semnat cu CFR Cluj! Anunt de ultima ora despre situatia portarului

Presedintele AFAN a vorbit despre situatia lui Balgradean.v

Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a dezvaluit ce se va intampla cu jucatorii ale caror contracte expira pe data de iunie, dar care au semnat deja cu alt club, cum este si cazul portarului de la FCSB, Cristi Balgradean.

Balgradean mai are contract cu FCSB pana pe 30 iunie, insa jucatorul a semnat in luna martie a acestui an cu CFR Cluj. Pana la finalul sezonului, chiar daca a semnat cu campioana Romaniei, fotbalistul nu va avea drept de joc.

"Si acolo este o prevedere in care, daca toate partile sunt de acord, se poate face prelungirea de contract pana la finalul sezonului competitional, adica pana pe 30 iulie. Nu am vorbit cu Balgradean, dar am vorbit cu ceilalti jucatori de la FCSB care sunt in somaj tehnic. Pana nu se termina sezonul competitional, niciun jucator care a jucat la un club nu mai are voie sa se transfere la alt club. Adica se poate transfera, dar nu are drept de joc.

Vor ataca (n.r. jucatorii in somaj tehnic de la FCSB) decizia de suspendare si vedem ce se intampla. Nu pot sa ma autopronunt ce vor da comisiile din Romania, dar cu siguranta va fi un proces care probabil va ajunge la TAS, indiferent care dintre parti va ataca. Nu e nicio problema cu taxa la TAS, FIFPro va subventiona taxa pentru jucatorii care au probleme din cauza pandemiei. Depinde de la caz la caz, poate sa ajunga la 14.000 de franci elvetieni sau la 25.000, depinde ce ceri si ce sume sunt cerute", a declarat Emilian Hulubei, la Digi.