"Mi-am ales prost momentul sa vin la Steaua!" Mijlocasul care regreta ca nu a reusit la FCSB face dezvaluiri despre perioada petrecuta in tricoul ros albastru

Nu toata lumea reuseste la FCSB, iar unii jucatori raman cu regrete in ceea ce priveste cariera lor.

Florentin Matei, fotbalistul crescut de FCSB, dar care nu a ajuns sa joace prea multe minute pentru echipa patronata de Gigi Becali, crede ca a ajuns intr-un moment nepotrivit la ros albastri si este convins ca nu a aratat tot ce poate.

"Mi-am ales prost momentul sa vin la Steaua (actuala FCSB). Am fost in Emirate, am terminat contractul acolo si am avut vreo 3-4 luni de vacanta. Apoi am mers la Steaua si am prins numai trei saptamani de pregatire, ca a inceput campionatul foarte repede.", a spus Florentin Matei pentru telekomsport.

Florentin Matei a fost la a doua isprava pentru FCSB, dupa cea din 2010 cand a fost promovat de la echipa a doua. Atunci a jucat in doar doua meciuri, iar in 2019 a jucat in sase partide pentru FCSB.

Nu l-a impresionat pe Gigi Becali, iar acum evolueaza pentru Apollon Limassol, pentru care a inscris si doua goluri. In prezent este cotat la 550 de mii de euro si a reusit sa stranga cinci meciuri pentru nationalele de juniori ale Romaniei.